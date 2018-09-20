CME Group: фьючерсы не влияют на цену биткоина

Как заявил управляющий директор и глава по ценным бумагам и альтернативным инвестициям Чикагской товарной биржи (CME) Тим Маккорт, фьючерсные контракты на биткоин не оказывают давления на цену первой криптовалюты. Об этом он заявил в ходе конференции Consensus Singapore 2018, пишет CoinDesk.

«Мы представляем всего лишь небольшую часть рынка», - сказал Маккорт.

Он добавил, что CME запустила криптовалютные деривативы в ответ на спрос участников рынка. Пользователи хотели получить комфортный финансовый инструмент с контролем рисков на регулируемой бирже.

Тим Маккорт также отметил, что рынок фьючерсов на биткоин продолжает расти, и особенно это заметно по объемам на азиатских рынках. По его словам, торговая активность в часы перед открытием американского рынка оказывает ощутимое влияние на цену биткоин-фьючерсов.

«40% торговли по биткоин-фьючерсам происходит за пределами США, причем 21% приходится на Азиию», - добавил Маккорт.

В июле глава CME Group Терри Даффи сказал, что компания не планирует добавлять фьючерсы на альткоины.