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НБУ повысил справочное значение курса гривни на 6,32 коп. до 28,0625 грн
12:38 20.09.2018 |
Национальный банк повысил справочное значение курса гривни, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, на 6,32 коп. до 28,0625 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение курса гривни на 2,68 коп. до 28,1257 UAH/USD.
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