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Курс валют по карточным операциям банков
12:00 20.09.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 20 сентября 2018г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|27.9000
|28.1690
|32.4000
|33.0033
|4.0500
|4.3000
|ОТП Банк
|27.9500
|28.1500
|32.5700
|32.9500
|Укрсоцбанк
|27.9000
|28.1500
|32.4500
|32.9500
|Ощадбанк
|27.8000
|28.2500
|31.9500
|33.1000
|2.7500
|4.5000
|Креди Агриколь Банк
|27.9000
|28.1500
|32.4000
|32.9000
|Укрэксимбанк
|27.8500
|28.1600
|32.6100
|33.2300
|Райффайзен Банк Аваль
|27.9330
|28.2000
|32.5733
|32.9500
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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