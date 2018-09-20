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Остатки средств на корсчетах банков 20.09.18
11:03 20.09.2018 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|18 сентября
|56120.4
|19 сентября
|53299.2
|20 сентября
|52464.2
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 20 сентября – 28,120205 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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