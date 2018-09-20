18 сентября объем торгов долларом на межбанке увеличился на $54,8 млн до $228 млн

Во вторник, 18 сентября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 54,8 млн долларов по сравнению с 17 сентября до 228 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 52,1 млн долларов по сравнению с 17 сентября до 268,8 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в августе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 8,8% до 11,129 млрд долларов по сравнению с июлем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в понедельник на 2 коп. во вторник вырос на 3 коп. до 28,15 UAH/USD.