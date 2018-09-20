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Доллар стабилен у сентябрьского минимума
10:42 20.09.2018 |
Доллар США в четверг стабилизировался у сентябрьского минимума в отсутствие существенных новостей о торговых спорах или других негативных факторах.
Евро к 9:20 EET 20 сентября стоил $1,1680 по сравнению с $1,1673 на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке.
Курс доллара снизился по отношению к иене до 112,16 иены со 112,28 в среду, тогда как курс евро стабилен около 131 иены.
"Картина для доллара на данный момент смешанная, - отмечает старший валютный аналитики National Australia Bank Родриго Кэтрил. - Пока улучшение отношения к риску поддерживает динамику валют emerging markets и ведущих развитых стран, которые сильнее реагируют на риски".
Долларовый индекс ICE, учитывающий курсы доллара к валютам шести основных торговых партнеров США (евро, иене, британскому фунту стерлингов, канадскому доллару, швейцарскому франку и шведской кроне), снизился на 0,1%.
Новозеландский доллар подорожал на 0,5% к доллару США и на 0,4% к иене на позитивных статданных - поквартальный рост ВВП усилился до максимума за два года. Экономика Новой Зеландии во II квартале ускорила подъем до 1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и 2,8% в годовом выражении с 0,5% и 2,6% соответственно в I квартале. Консенсус-прогнозы составляли 0,8% и 2,5%.
Индийская рупия упала на 0,8% в паре с долларом на азиатских торгах, хотя биржи самой Индии закрыты в четверг в связи с государственным праздником. Инвесторы обеспокоены стабильностью индийского финсектора.
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