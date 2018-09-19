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НБУ утвердил ряд изменений в регулировании рынка ОВГЗ
15:06 19.09.2018 |
Национальный банк усиливает эффективность функционирования рынка государственных ценных бумаг и упрощение процедур движения капиталов.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Для этого правление Национального банка утвердило ряд изменений в нормативно-правовые акты, с целью обеспечения законодательного урегулирования процесса размещения ОВГЗ, и учета бумаг, полученных НБУ в качестве залога, а также разрешения на проведение операций с ОВГЗ нерезидентами и порядка покупки иностранной валюты с целью возврата за границу иностранных инвестиций.
В частности, определен порядок обслуживания операций размещения ОВГЗ клиентов первичных дилеров (брокерские договоры), предоставляющий доступ на первичный рынок ОВГЗ частным инвесторам; установлены особенности проведения расчетов по операциям с ОВГЗ, стороной которых является нерезидент (операции с банками и нерезидентами можно будет проводить без ограничений; операции с другими контрагентами можно будет проводить только на фондовой бирже с расчетами по принципу "поставка ценных бумаг против оплаты").
Кроме того, урегулирован механизм обслуживания операций рефинансирования под залог пула активов, а именно определен порядок проведения операций блокировки ОВГЗ по таким операциям и предусмотрена возможность НБУ при выполнении функций депозитарного учреждения учитывать ценные бумаги банков, передаваемых в залог в пользу Национального банка.
Соответствующие изменения вступают в силу 20 сентября, за исключением отдельных пунктов, которые вступают в силу с 1 ноября 2018 года.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк разрешил первичным дилерам ОВГЗ выполнять функции брокеров для своих клиентов с сентября.
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