17 сентября объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $52,1 млн до $173,2 млн

В понедельник, 17 сентября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 52,1 млн долларов по сравнению с 14 сентября до 173,2 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 69,1 млн долларов по сравнению с 14 сентября до 216,7 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в августе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 8,8% до 11,129 млрд долларов по сравнению с июлем.

Курс доллара на межбанке после того, как сохранился на неизменном уровне в пятницу, в понедельник опустился на 2 коп. до 28,12 UAH/USD.