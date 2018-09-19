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Курсы валют по карточным операциям на 19.09.18
11:08 19.09.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 19 сентября 2018г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|27.9500
|28.2486
|32.4000
|33.0033
|4.0000
|4.2500
|ОТП Банк
|28.0000
|28.2000
|32.7700
|33.0200
|Укрсоцбанк
|28.0000
|28.2500
|32.6500
|33.1500
|Ощадбанк
|27.8000
|28.2500
|32.0000
|33.1000
|2.8000
|4.5000
|Креди Агриколь Банк
|28.0000
|28.3000
|32.5000
|33.0000
|Укрэксимбанк
|27.9000
|28.2000
|32.6200
|33.2500
|Райффайзен Банк Аваль
|27.9330
|28.2500
|32.5733
|33.1000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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