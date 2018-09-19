Золото дорожает после снижения цены днем ранее

Стоимость золота растет в среду утром в рамках коррекции после снижения цены в предыдущую торговую сессию, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.11 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4 доллара, или 0,33%, до 1206,9 доллара за тройскую унцию. По итогам вторника золото подешевело на 0,2%, до 1202,9 доллара. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро повышалась на 0,39% - до 14,24 доллара за унцию.

Коррекция на рынке драгоценного металла в среду утром происходит, в том числе, при поддержке со стороны незначительного ослабления курса доллара по отношению к мировым валютам. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,06%, до 94,58 пункта.

Определенное влияние на настроения инвесторов продолжают оказывать торговые опасения. Американский президент Дональд Трамп в ночь на вторник объявил о введении пошлин в размере 10% на товары из Китая на 200 миллиардов долларов с 24 сентября, при этом лишь с 1 января эти тарифы вырастут до 25%. Позднее в ответ на эти меры Китай объявил о новом симметричном введении повышенных пошлин, и, соответственно, тоже в смягченной форме.

"Трейдеры опасаются, что США могут предпринять еще более жесткие меры, если Китай будет отвечать симметрично. Цены на золото продолжают слабо реагировать на события в торговле, оставаясь в диапазоне 1189-1214 долларов за унцию", - приводит агентство MarketWatch мнение стратега брокерской компании XM Мариоса Хаджикирякоса (Marios Hadjikyriacos).