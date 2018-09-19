Доллар стабилен 19 сентября к мировым валютам после новых торговых пошлин США против Китая

Курс доллара незначительно изменяется по отношению к мировым валютам в среду утром, поскольку рынок спокойно воспринял решение США о введении новых торговых пошлин в отношении товаров из Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.51 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,07%, до 94,57 пункта. При этом курс доллара к иене опускался до 112,31 иены за доллар со 112,37 иены, курс евро к доллару рос до 1,1674 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1665 доллара за евро.

Американский президент Дональд Трамп в ночь на вторник объявил о введении пошлин в размере 10% на товары из Китая на 200 миллиардов долларов с 24 сентября, при этом лишь с 1 января эти тарифы вырастут до 25%. Позднее в ответ на эти меры Китай объявил о новом симметричном введении повышенных пошлин, и, соответственно, тоже в смягченной форме.

По мнению аналитиков Barclays, слова которых приводит агентство Рейтер, данное заявление Трампа было ожидаемым, поскольку о нем ранее сообщали СМИ, и таким образом трейдеры имели возможность его отыграть заранее.

"На рынках поговаривают, что влияние пошлин в результате может быть не таким уж и сильным. Однако Трамп четко говорит, что будет принимать ответные меры, если Китай будет реагировать симметрично, что и происходит. Я не думаю, что текущее позитивное настроение на рынках сохранится надолго", - приводит агентство мнение главного аналитика Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Минори Учиды (Minori Uchida).