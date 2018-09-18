14 сентября объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $11,6 млн до $225,3 млн

В пятницу, 14 сентября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 11,6 млн долларов по сравнению с 13 сентября до 225,3 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 5 млн долларов по сравнению с 13 сентября до 285,8 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в августе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 8,8% до 11,129 млрд долларов по сравнению с июлем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в четверг на 9 коп. в пятницу сохранился на уровне 28,14 UAH/USD.