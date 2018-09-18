Количество связанных c криптовалютами судебных исков в США вышло на рекордный уровень

Согласно данным недавнего исследования аналитической платформы Lex Machina, количество исков в федеральных судах США, связанных с биткоином и другими криптовалютами, в первом полугодии 2018 года вышло на новый рекордный уровень. Об этом пишет International Business Times.

Так, если за весь 2017 год в США насчиталось всего 15 судебных дел, в которых фигурировали криптовалюты, только за первые два квартала этого года эта цифра увеличилась втрое - до 45.

Кроме того, за 18 месяцев с момента назначения Джея Клейтона на должность председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), на рекордный уровень вышло и количество дел, связанный с ценными бумагами - за указанный период их оказалось 2622, что на 60% больше цифр за предыдущий аналогичный отрезок времени.

«После того как председатель SEC Джей Клейтон объявил жесткие меры в отношении индустрии, количество связанных с ценными бумагами исков в отношении криптовалют увеличилось в этом году втрое. SEC, которая пообещала пристально занять криптовалютами и первоначальными предложениями монет, оказалась причастна к 30% исков в 2018 году. По числу поданных исков ее опережает только юридическая фирма Levi & Korsinsky», - сказала в комментарии The National Law Journal эксперт по законодательной информации Lex Machina Лора Хопкинс.

Аналитики также отмечают, что количество судебных исков, в которых присутствовали криптовалюты, совпало с падением цены биткоина и других цифровых активов в текущем году. Так, если в четвертом квартале 2017 года, когда биткоин достиг абсолютного максимума в $20 000, таких исков было зарегистрировано всего семь, однако уже в первом квартале 2018 их оказалось втрое больше.

Среди наиболее известных криптовалютных фирм, вовлеченных в судебные тяжбы, можно отметить Ripple, которая только на прошлой неделе объявила о достижении соглашения с банковским блокчейн-консорциумом R3 в деле о 5 млрд токенов XRP.

Также повышенное внимание привлекли судебные разбирательства, в которые оказался вовлечен высокодоходный инвестиционный проект Bitconnect.