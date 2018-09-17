Представлены новые купюры номиналом 100 евро и 200 евро

Европейский Центральный банк продемонстрировал образцы новых банкнот достоинством 100 евро и 200 евро, которые выпустят в обращение 28 мая 2019 года.

От старых банкнот новые отличаются, в частности, более крупным и четким изображением номиналов, активным использованием в дизайне рельефных изображений и меняющих цвет при разглядывании под разными углами надписей, а также размещением на них портрета финикийской царевны Европы (в виде голограммы и водяного знака) и дополнительных защитных элементов.

Цветовая гамма купюр осталась прежней.

Член исполнительного совета ЕЦБ Ив Мерш отметил особое значение банкнот номиналом 100 евро, которые остаются одними из самых востребованных банкнот в мире.





По словам Мерша, общее количество таких купюр, находящихся в обращении в еврозоне и за ее пределами, превышает число банкнот номиналом 5 и 10 евро.

Мерш признал, что доля расчетов наличными постепенно снижается, однако, по его словам, происходит это медленно, а наличные деньги по-прежнему имеют ряд преимуществ перед любыми другими способами оплаты.

В частности, такие платежи можно проводить немедленно и без привлечения любых посредников.

Одной из главной причин выпуска новой серии евробанкнот Мерш назвал необходимость борьбы с фальшивомонетчиками.

По его словам, новые банкноты будет сложнее подделать и в то же время для обычных людей станет проще убедиться в подлинности купюры.





Напомним, что обновленные купюры достоинством в 5 евро вышли в 2013 году, 10 евро - в 2014 году, 20 евро - в 2015 году и 50 евро - в 2017 году.

Новые банкноты достоинством 500 евро, которые, по мнению ЕЦБ, слишком упрощают ведение противозаконной деятельности, решено не выпускать.

При этом старые "пятисотки" (так же, как и любые другие банкноты образца 2002 года) пока остаются законным платежным средством и их обмена на новые ЕЦБ не производит.

Банкноты старого образца изымаются по мере того, как приходят в негодность, о сроке окончательного их вывода из обращения ЕЦБ обещает объявить заранее, заверив в то же время, что в его территориальных подразделениях старые банкноты можно будет обменять в течение неограниченного времени.