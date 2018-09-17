13 сентября объем торгов долларом на межбанке увеличился на $30,2 млн до $236,9 млн

В четверг, 13 сентября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 30,2 млн долларов по сравнению с 12 сентября до 236,9 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 48 млн долларов по сравнению с 12 сентября до 290,8 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в августе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 8,8% до 11,129 млрд долларов по сравнению с июлем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в среду на 4 коп. в четверг вырос на 9 коп. до 28,14 UAH/USD.