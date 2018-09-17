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13 сентября объем торгов долларом на межбанке увеличился на $30,2 млн до $236,9 млн
12:20 17.09.2018 |
В четверг, 13 сентября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 30,2 млн долларов по сравнению с 12 сентября до 236,9 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 48 млн долларов по сравнению с 12 сентября до 290,8 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в августе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 8,8% до 11,129 млрд долларов по сравнению с июлем.
Курс доллара на межбанке после ослабления в среду на 4 коп. в четверг вырос на 9 коп. до 28,14 UAH/USD.
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