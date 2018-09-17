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Остатки средств на корсчетах банков 17.09.18
11:13 17.09.2018 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|13 сентября
|54847.9
|14 сентября
|49990.3
|17 сентября
|56637.5
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 17 сентября - 28,152072 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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