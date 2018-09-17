Золото незначительно колеблется в цене 17 сентября на неопределенности в мировой торговле

Стоимость золота незначительно изменяется в цене в понедельник утром, поскольку инвесторы воздерживаются от активных действий на рынке на фоне неопределенности в развитии торгового конфликта между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.02 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,6 доллара, или на 0,05%, до 1200,5 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов металл дорожал до 1200,6 доллара. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,16% - до 14,12 доллара за унцию.

По данным газеты Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп планирует объявить о введении новых пошлин на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 миллиардов долларов уже 17-18 сентября. При этом источники сказали изданию, что в случае введения американской стороны очередных торговых пошлин Китай может отказаться от участия в новом раунде торговых переговоров с США.

Инвесторы ждут официальных сообщений сторон, которые могут подтвердить или опровергнуть сообщения в СМИ, и стараются не делать больших позиций на рынке драгоценного металла.

Определенное влияние на стоимость драгоценного металла в понедельник оказывает курс доллара, который незначительно изменяется по отношению к мировым валютам. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,03%, до 94,9 пункта.