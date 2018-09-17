Иена дорожает к доллару 17 сентября на опасениях вокруг торгового конфликта США с Китаем

Курс иены в понедельник растет по отношению к доллару в свете увеличения спроса на более надежные активы из-за опасений по поводу возможного усугубления торгового конфликта между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.50 EET курс доллара к иене опускался до 111,97 иены за доллар со 112,07 иены, курс евро к доллару рос до 1,1633 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1623 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,03%, до 94,9 пункта.

Спрос на более надежную иену растет в понедельник после того, как газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп планирует объявить о введении новых пошлин на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 миллиардов долларов уже 17-18 сентября. При этом источники сказали изданию, что в случае введения американской стороны очередных торговых пошлин Китай может отказаться от участия в новом раунде торговых переговоров с США.

Аналитики JPMorgan, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что новые американские пошлины могут в итоге привести к дальнейшему усугублению торгового конфликта с Китаем.