Исследование: хардфорки создают угрозу стабильности криптовалют

Новое исследование, проведенное группой сотрудников Института науки и образования Оук-Ридж, показало, что обновления блокчейна, известные как «хардфорки», угрожают стабильности цифровых валют. Об этом пишет CoinTelegraph.

В то же время четкие правила проведения обновлений могут помочь стабилизовать криптовалюты.

Исследователи отметили, что цифровые валюты благодаря лежащей в их основе технологии блокчейн обладают потенциалом для трансформации индустрии коммерции и обмена данными в глобальном масштабе. Однако, как подчеркнул руководитель группы Бенджамин Трамп, проблемы управления угрожают стабильности криптовалют.

«Разделение блокчейнов криптовалют может привести к потере доверия к технологии и поставить крест на их использовании в качестве надежного средства обмена», - отметил Трамп.

Исследователи изучили более 800 софт- и хардфорков биткоина и других криптовалют, отметив, что значительное их количество форковне прожили даже несколько месяцев. В то же время некоторые смогли закрепиться на рынке и существуют несколько лет.

«Хардфорки являются угрозой для поддержания стабильной и предсказуемой платформы, что критически важно для криптовалют, если они хотят быть приняты в качестве ежедневных финансовых платежей», - отметил Трамп.

По мнению исследователей, хардфорки станут более регулярными и в 2018 году произойдет до 50 таких обновлений.

Что же касается возможного будущего биткоина, то, по мнению исследователей, для развития этой криптовалюты в качестве среды обмена на международном уровне операторам сети, таким как майнеры, разработчики и биржи, необходимо разработать более совершенные инструменты управления и обеспечить стабильность.

Ранее в этом году глава проекта Coinomi Джордж Кимионис заявил, что большинство форков, включая Bitcoin Pizza, Bitcoin Candy и Bitcoin God, пользуются именем первой криптовалюты лишь для создания хайпа и получения краткосрочной прибыли.