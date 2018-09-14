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Исследование: хардфорки создают угрозу стабильности криптовалют
15:16 14.09.2018 |
Новое исследование, проведенное группой сотрудников Института науки и образования Оук-Ридж, показало, что обновления блокчейна, известные как «хардфорки», угрожают стабильности цифровых валют. Об этом пишет CoinTelegraph.
В то же время четкие правила проведения обновлений могут помочь стабилизовать криптовалюты.
Исследователи отметили, что цифровые валюты благодаря лежащей в их основе технологии блокчейн обладают потенциалом для трансформации индустрии коммерции и обмена данными в глобальном масштабе. Однако, как подчеркнул руководитель группы Бенджамин Трамп, проблемы управления угрожают стабильности криптовалют.
«Разделение блокчейнов криптовалют может привести к потере доверия к технологии и поставить крест на их использовании в качестве надежного средства обмена», - отметил Трамп.
Исследователи изучили более 800 софт- и хардфорков биткоина и других криптовалют, отметив, что значительное их количество форковне прожили даже несколько месяцев. В то же время некоторые смогли закрепиться на рынке и существуют несколько лет.
«Хардфорки являются угрозой для поддержания стабильной и предсказуемой платформы, что критически важно для криптовалют, если они хотят быть приняты в качестве ежедневных финансовых платежей», - отметил Трамп.
По мнению исследователей, хардфорки станут более регулярными и в 2018 году произойдет до 50 таких обновлений.
Что же касается возможного будущего биткоина, то, по мнению исследователей, для развития этой криптовалюты в качестве среды обмена на международном уровне операторам сети, таким как майнеры, разработчики и биржи, необходимо разработать более совершенные инструменты управления и обеспечить стабильность.
Ранее в этом году глава проекта Coinomi Джордж Кимионис заявил, что большинство форков, включая Bitcoin Pizza, Bitcoin Candy и Bitcoin God, пользуются именем первой криптовалюты лишь для создания хайпа и получения краткосрочной прибыли.
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