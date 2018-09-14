12 сентября объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $12,5 млн до $206,7 млн

В среду, 12 сентября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 12,5 млн долларов по сравнению с 11 сентября до 206,7 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 18,9 млн долларов по сравнению с 11 сентября до 242,8 млн долларов.

По уточненным данным НБУ объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке 11 сентября составил 219,2 миллионов долларов, а общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) - 261,7 миллионов долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 24,6% до 10,225 млрд долларов по сравнению с июнем.

Курс доллара на межбанке после ослабоения во вторник на 9 коп. в среду опустился на 4 коп. до 28,05 UAH/USD.



