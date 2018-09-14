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Золото умеренно дорожает 14 сентября на ослаблении доллара после выхода данных об инфляции в США
09:27 14.09.2018 |
Стоимость золота несколько растет в пятницу на фоне ослабления курса доллара по отношению к основным мировым валютам после статистики инфляции в США, опубликованной в четверг, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.33 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,8 доллара, или на 0,15%, до 1210 долларов за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро повышалась на 0,18% - до 14,27 доллара за унцию.
Стоимость драгметалла в пятницу получает поддержку от снижающегося курса доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,02%, до 94,5 пункта, после того как данные о темпах роста потребительских цен в США оказались слабее прогнозов аналитиков.
По данным министерства труда США, потребительские цены вСША в августе выросли на 2,7% в годовом выражении, а в месячном - на 0,2%. Аналитики прогнозировали, что в годовом выражении инфляция замедлится до 2,8% с 2,9% в июле.
"Учитывая, что данные не оправдали ожиданий, инвесторы предполагают, что ФРС США может не пойти на повышение базовой ставки в декабре, при этом считается, что с сентябрьским повышением уже все решено", - приводит агентство Рейтер мнение главного аналитика Shandong Gold Group Цзи Мина (Ji Ming).
Федрезерв в августе ожидаемо сохранил ставку на уровне 1,75-2% годовых. Следующее заседание регулятора состоится 25-26 сентября. Большинство аналитиков прогнозируют повышение ставки на предстоящей встрече до 2-2,25%. Дополнительное повышение ставки в декабре было бы позитивно для курса доллара. А золото растет в цене при удешевлении доллара, так как становится более привлекательным активом для держателей других валют.
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