Банк Morgan Stanley готовит к запуску биткоин-свопы

Американский холдинг Morgan Stanley технически готов к запуску свопов на биткоин в случае интереса к этому инструменту со стороны институциональных клиентов. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

По его информации, инвесторы Morgan Stanley смогут открывать длинные и короткие позиции по так называемым свопам на совокупный доход.

«В настоящее время завершаются внутренние процедуры, связанные с проверкой инструмента», - рассказал источник.

Отмечается, что свопы будут привязаны к фьючерсным контрактам на биткоин. Главной особенностью таких инструментов является то, что они лишь отражают доходность по базовому инструменту. Торговать первой криптовалютой напрямую банк не планирует.

Ранее на неделе стратег Morgan Stanley Майк Уилсон высказался о перспективах криптовалютного рынка.

«Мы не призываем к переоценке рисковых активов, таких как биткоин, долговые обязательства и ценные бумаги развивающихся рынков, но медвежий рынок бьет по ним раньше и сильнее всего», - отметил он.

Напомним, в августе Morgan Stanley назначил на должность главы подразделения по работе с рынками цифровых активов Эндрю Пила, бывшего вице-президента по продажам и инновациям в швейцарском банке Credit Suisse.