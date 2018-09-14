Доллар продолжает дешеветь 14 сентября к мировым валютам на статистике из США

Курс доллара в пятницу утром продолжает снижаться по отношению к основным мировым валютам на фоне статистики по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.56 EET курс евро к доллару рос до 1,1695 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,169 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 111,83 иены за доллар со 111,92 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) при этом уменьшался на 0,02%, до 94,5 пункта.

Негативная динамика доллара к мировым валютам сохранятся с четверга. Давление на курс американской валюты оказывает опубликованная накануне статистика по инфляции в США. Так, по данным министерства труда США, потребительские цены в США в августе выросли на 2,7% в годовом выражении, а в месячном - на 0,2%. Аналитики прогнозировали, что в годовом выражении инфляция замедлится до 2,8% с 2,9% в июле, а в месячном, напротив, ускорится до 0,3% с 0,2%.

"Доллар упал в основном из-за слабых данных по инфляции в США", - приводит агентство Рейтер мнение главного валютного стратега Mizuho Securities Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto).