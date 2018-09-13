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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Отрицательное сальдо интервенций НБУ на межбанке в августе составило $621,3 млн

13:32 13.09.2018 |

Финансы

 

Отрицательное сальдо интервенций Национального банка на межбанковском валютном рынке в августе составило 621,3 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении регулятора, передают Українські Новини.

НБУ за отчетный месяц на межбанке продал инвалюты на 634 млн долларов, а купил на 12,7 млн долларов.

Таким образом, сальдо интервенций было отрицательным и составило 621,3 млн долларов.

С начала года НБУ купил на межбанке путем проведения интервенций 1 897,4 млн долларов, а продал - 1 318,1 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году Национальный банк купил на межбанке 2,458 млрд долларов, продал - 906 млн долларов.
По материалам: Українські Новини
 

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