11 сентября объем торгов долларом на межбанке увеличился на $6,1 млн до $218,2 млн

Во вторник, 11 сентября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 6,1 млн долларов по сравнению с 10 сентября до 218,2 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 1,1 млн долларов по сравнению с 10 сентября до 260,7 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 24,6% до 10,225 млрд долларов по сравнению с июнем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в понедельник на 10 коп. во вторник опустился на 9 коп. до 28,09 UAH/USD.