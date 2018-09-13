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11 сентября объем торгов долларом на межбанке увеличился на $6,1 млн до $218,2 млн
11:08 13.09.2018 |
Во вторник, 11 сентября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 6,1 млн долларов по сравнению с 10 сентября до 218,2 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 1,1 млн долларов по сравнению с 10 сентября до 260,7 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в июле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 24,6% до 10,225 млрд долларов по сравнению с июнем.
Курс доллара на межбанке после ослабления в понедельник на 10 коп. во вторник опустился на 9 коп. до 28,09 UAH/USD.
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