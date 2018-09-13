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Цены на медь и золото 13 сентября выросли на фоне новостей о торговых переговорах США и КНР
13:59 13.09.2018 |
Цены на медь и многие другие металлы в четверг в Европе выросли, получив поддержку от сообщений относительно предстоящих торговых переговоров между США и Китаем, которые предложила американская сторона, сообщает Dow Jones. Противостояние двух крупнейших в мире экономик на мировой торговой арене продолжается.
Трехмесячные фьючерсы на медь на LME недавно подорожали на 0,8%, до 6049,50 доллара за метрическую тонну. Спот-цены на золото выросли на 0,1%, до 1211,50 доллара за тройскую унцию.
Администрация Дональда Трампа дает Китаю еще один шанс избежать введения новых пошлин на импорт на товары в объеме 200 млрд долларов и пригласила власти КНР продолжить переговоры по данному вопросу позже в сентябре, сообщили в The Wall Street Journal в среду.
"Участники отреагировали на новости с явным облегчением", - сказали аналитики Commerzbank. Сообщения увеличили склонность инвесторов к риску, добавили в банке.
Что касается цен на другие драгоценные металлы, спот-цены на серебро недавно почти не изменили своих позиций, спот-цены на палладий выросли на 0,1%, до 965,60 доллара за тройскую унцию, а на платину увеличились на 0,4%, до 803,10 доллара за тройскую унцию.
Трейдеры на рынке металлов в последние месяцы были обеспокоены тем, что полномасштабный торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином приведет к снижению спроса на металлы. На долю Китая приходится около половины мирового спроса на медь, причем Китай также является одним из основных потребителей других цветных металлов.
С начала года цены на медь снизились примерно на 16%.
Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган за несколько часов до решения центрального банка запретил сделки купли-продажи на внутреннем рынке и арендные транзакции в иностранной валюте с целью поддержать сильно упавшую турецкую лиру.
Что касается остальных цветных металлов, то цинк недавно снизился на 0,29%, до 2383 долларов за тонну, алюминий вырос на 0,12,% до 2060 долларов за тонну, олово держалось у флэтовой линии, в районе 19 050 долларов за тонну, никель снизился на 0,23%, до 2384,5 доллара за тонну, а свинец прибавил 1,45%, до 2065,5 доллара за тонну.
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