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Курс доллара колеблется 13 сентября на новостях о переговорах США и КНР
08:58 13.09.2018 |
Курс доллара к иене и евро не демонстрирует единой динамики в четверг утром, влияет на торги ослабление торговых рисков после новостей о переговорах США и КНР, а также ожидание статистики и встреч центробанков Великобритании и ЕС, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.02 EET курс евро к доллару рос до 1,1627 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1626 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 111,42 иены за доллар со 111,27 иены. Ранее в ходе торгов показатели демонстрировали обратную динамику. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,03%, до 94,83 пункта.
Негативно влияют на курс доллара новости о торговых отношениях США и КНР. Делегации США и Китая готовы возобновить торговые переговоры, сообщило в среду издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Это следует из того, что чиновники правительства США недавно направили приглашение делегатам из Китая, сообщают источники. С американской стороны переговорный процесс возглавит министр финансов Стивен Мнучин.
"Валюты продолжат реагировать на любые новости о торговом конфликте США и Китая", - считает старший валютный стратег Daiwa Securities Юкио Исизуки (Yukio Ishizuki), чьи слова цитирует агентство Рейтер.
Трейдеры также обращают внимание на комментарии ФРС США из "Бежевой книги". Регулятор отметил в сводке комментариев об экономическом положении в стране, что предприятия в целом остаются оптимистичны по поводу краткосрочного прогноза, однако большинство округов указало на неопределенность, связанную с торговыми противоречиями.
Участники рынка также ожидают ряд важных экономических событий в ходе торгов. В четверг состоятся заседания Банка Англии и Европейского центрального банка (ЕЦБ). Аналитики прогнозируют сохранения ставок регуляторами на уровнях 0,75% и 0% соответственно. Позднее будут опубликованы данные об инфляции в США в августе. Как прогнозируется, за период индикатор снизился до 2,8% в годовом выражении со значения июля в 2,9%.
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