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Доллар 12 сентября торгуется разнонаправленно к иене и евро на неопределенности в мировой торговле
15:54 12.09.2018 |
Курс доллара по отношению к другим основным мировым валютам не демонстрирует единой динамики в среду днем, инвесторы продолжают оценивать ситуацию вокруг торговой политики США, также ожидая в четверг два заседания центробанков, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.01 EET курс евро к доллару снижался до 1,1581 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1606 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 111,48 иены за доллар со 111,64 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,03%, до 95,22 пункта.
Инвесторы опасаются возможной торговой войны на фоне продолжения разногласий между США и Китаем. Согласно сообщениям СМИ, на следующей неделе Китай планирует обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО) за разрешением на введение мер против США в качестве ответа за несоблюдение Вашингтоном решения ВТО по делу об антидемпинговых пошлинах США, инициированного Пекином в 2013 году.
Давление на евро оказывает и негативная макростатистика еврозоны. Так, объем промышленного производства здесь в июле снизился на 0,8% в месячном выражении, в то время как ожидалось уменьшение только на 0,5%. В годовом выражении показатель опустился на 0,1%, тогда как ожидался рост на 1%.
Кроме того, вечером в среду трейдеры ожидают публикацию "Бежевой книги", ежемесячных комментариев ФРС об экономическом положении в США. А в четверг, состоятся заседания Банка Англии и Европейского центрального банка (ЕЦБ). Согласно прогнозам, оба регулятора сохранят ключевые ставки на текущих уровнях в 0,75% и 0% соответственно. В этот же день будут опубликованы данные об инфляции в США в августе. Согласно прогнозам, за отчетный месяц индикатор снизился до 2,8% в годовом выражении со значения июля в 2,9%.
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