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НБУ повысил справочное значение официального курса гривны на 7,79 коп. до 28,0195 грн
12:30 12.09.2018 |
Национальный банк повысил справочное значение курса гривни, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, на 7,79 коп. до 28,0195 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение курса гривни на 11,26 коп. до 28,0974 UAH/USD.
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