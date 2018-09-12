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11 сентября НБУ выдал банкам рефинансирование 2 950 млн гривен
10:54 12.09.2018 |
Во вторник, 11 сентября, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 2 950 млн гривен.
Об этом сообщил НБУ, передают Українські Новини.
Из них: overnight - 2 950 млн гривен по ставке 20,00% годовых 1 банку.
Как сообщали Українські Новини, 10 сентября Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 2 950 млн гривен.
За 2017 год НБУ выдал кредиты на общую сумму 41,3 млрд гривен.
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