10 сентября объем торгов долларом на межбанке увеличился на $20,3 млн до $212,1 млн

В понедельник, 10 сентября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 20,3 млн долларов по сравнению с 7 сентября до 212,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 26,4 млн долларов по сравнению с 7 сентября до 259,6 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 24,6% до 10,225 млрд долларов по сравнению с июнем.

Курс доллара на межбанке после роста в пятницу на 7 коп. в понедельник ослаб на 10 коп. до 28,18 UAH/USD.



