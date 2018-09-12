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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В августе денежная база выросла на 0,3% до 421,9 млрд гривен

10:54 12.09.2018 |

Финансы, Экономика

 

Денежная масса в Украине в августе 2018 года возросла на 0,3% - до 1 трлн 233,229 млрд грн, соответствующие предварительные данные денежно-кредитной статистики обнародованы на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным центробанка, такая обусловлена ростом остатка по депозитам на 0,9% - до 888,655 млрд грн, тогда как объем наличных средств в обращении вне банков сократился на 0,6% - до 344,169 млрд грн.

В целом с начала 2018 года объем денежной массы возрос на 2%.

НБУ уточняет, что депозитный портфель банков в национальной валюте в августе сократился на 4,1% - до 494,513 млрд грн, в иностранной возрос на 8% - до 394,142 млрд грн.

В целом с начала года депозитный портфель банков возрос на 1,4%, в том числе в нацвалюте – на 0,8% и инвалюте - на 2,3%.

Доходность депозитных продуктов в национальной валюте для бизнеса за прошлый месяц возросла на 0,4 процентных пункта (п.п.) – до 12,4% годовых, в инвалюте осталась неизменной на уровне 1,9% годовых.

В целом за январь-август 2018 года ставка по гривневым депозитам для бизнеса повысилась на 3,8 п.п., тогда как по валютным снизилась на 0,9 п.п.

Процентная ставка по депозитам в нацвалюте для населения по итогам августа не изменилась, в инвалюте выросла на 0,2 п.п. – до 2,5% годовых.

С начала текущего года ставка по депозитам для населения в нацвалюте снизилась на 1,5 п.п. - 10,8% годовых, в инвалюте - на 0,8 п.п., до 2,5% годовых.

Кредитный портфель банков в августе возрос на 4,4% - до 1 трлн 89,786 млрд грн. В том числе объем кредитов в национальной валюте увеличился на 2,3% - до 607,781 млрд грн и в иностранной - на 7,2%, до 482,005 млрд грн.

С начала года кредитный портфель банков возрос на 7,3%, в том числе в национальной валюте - на 6,7% и в иностранной валюте - на 8,1%.

По данным НБУ, стоимость гривневых кредитов для бизнеса в прошлом месяце выросла на 1 п.п. - до 17,9% годовых, валютных снизилась на 0,2 п.п. - до 5,9% годовых.

В целом за восемь месяцев года стоимость кредитов для корпоративных заемщиков в гривне повысилась на 3,6 п.п., в инвалюте - снизилась на 1,6 п.п.

Стоимость гривневых кредитов для населения по итогам августа снизилась на 0,2 п.п. - до 31,8% годовых, в инвалюте - на 1,6 п.п., до 8,4% годовых.

С начала 2018 года стоимость заимствования для населения в нацвалюте возросла на 2,6 п.п., в инвалюте снизилась на 1,4 п.п.

Денежная база в августе возросла на 0,3% - до 421,886 млрд грн. Рост за семь месяцев составил 5,7%.

Чистые международные резервы в августе повысились на 0,4% - до $6.845 млрд, задолженность банков по кредитам рефинансирования - на 2,9%, до 60,303 млрд грн.

В целом с начала 2018 года чистые валютные резервы возросли на 2,6%, задолженность банков по кредитам рефинансирования сократилась на 12,2%.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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