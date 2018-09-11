Индекс доминирования биткоина обновил максимум 2018 года

На фоне затянувшейся рецессии постепенно растет доля биткоина на рынке криптовалют. По данным CoinMarketCap, в настоящее время индекс доминирования биткоина составляет 56,3%, что является наивысшим значением в текущем году:

Другими словами, сейчас биткоин в разы популярнее более молодых, но волатильных и несколько менее ликвидных монет. В частности, капитализация BTC ($108,9 млрд) в 5,6 раз превышает общую рыночную стоимость Ethereum ($19,4) и более чем в 10 раз - Bitcoin Cash ($8 млрд).

На графике выше также указано, что доля низколиквидных альткоинов, находящихся в основном за пределами первой двадцатки CoinMarketCap, составляет 18,86%. Из всего этого следует, что по мере спада деловой активности на рынке, криптоинвесторы предпочитают сохранять осторожность, отдавая предпочтение «цифровому золоту» и несколько реже - высоколиквидным альткоинам, часто оставляя «за бортом» менее капитилизированные активы.

Также отметим, что первая десятка CoinMarketCap плотно увязла в «красной зоне»:

Примечательно, что на фоне затянувшегося медвежьего рынка растет капитализация Tether (USDT), относительно высок и объем торгов этим стейблкоином.

Напомним, месяц назад общая капитализация рынка криптовалют упала до ноябрьских значений. Существенного оживления с тех пор не происходило и сейчас общая стоимость представленных на рынке криптовалют составляет $193,6 млрд.