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Курс валют по карточным операциям на 11.09.18
11:21 11.09.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 11 сентября 2018г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|28.0000
|28.3286
|32.3000
|33.0033
|3.9000
|4.1500
|ОТП Банк
|28.1000
|28.3000
|32.6100
|32.8800
|Укрсоцбанк
|28.1500
|28.3500
|32.5500
|33.0500
|Ощадбанк
|27.9500
|28.3000
|31.9700
|32.9500
|2.8000
|4.5000
|Креди Агриколь Банк
|28.1000
|28.4000
|32.4500
|33.0500
|Укрэксимбанк
|27.9000
|28.3000
|32.1500
|33.1100
|Райффайзен Банк Аваль
|27.9330
|28.3000
|32.3625
|32.9000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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