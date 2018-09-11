7 сентября объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $84,2 млн до $191,8 млн

В пятницу, 7 сентября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 84,2 млн долларов по сравнению с 6 сентября до 191,8 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 94,4 млн долларов по сравнению с 6 сентября до 233,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 24,6% до 10,225 млрд долларов по сравнению с июнем.

Курс доллара на межбанке после падения в четверг на 17 коп. в пятницу вырос на 7 коп. до 28,28 UAH/USD.



