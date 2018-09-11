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Золото колеблется у $1,2 тыс за унцию в ожидании новостей об инфляции в США и решения ФРС
09:45 11.09.2018 |
Стоимость золота незначительно растет во вторник утром, снова преодолев отметку в 1,2 тысячи долларов за унцию, после снижения по итогам понедельника, в ходе которого инвесторы отыгрывали возможное повышение базовой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США в конце сентября, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.09 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,7 доллара, или 0,06%, до 1200,5 доллара за тройскую унцию. По итогам понедельника золото подешевело до 1199,8 доллара. С начала месяца это уже вторая торговая сессия, когда торги золотом закрылись ниже психологически важной отметки в 1200 долларов. Цена сентябрьского фьючерса на серебро росла при этом на 0,2%, до 14,21 доллара за унцию.
Во вторник на рынке золота наметилась небольшая коррекция после того, как в понедельник металл подешевел на ожиданиях того, что ФРС США на ближайшем заседании в конце сентября повысит ставку третий раз в текущем году.
В четверг инвесторы также ждут данных об инфляции в США за август. По прогнозам аналитиков, годовая инфляция замедлилась в отчетном месяце до 2,8% с 2,9%, а в месячном исчислении ускорилась до 0,3% с 0,2% в июле.
"На этой неделе стоимость золота будет зависеть от приближающегося повышения базовой ставки в США, развития торгового конфликта США и Китая и данных об инфляции в США", - считает исполнительный вице-президент Gold Mining Inc Джефф Райт (Jeff Wright), слова которого приводит агентство Market Watch.
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