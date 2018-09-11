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Доллар укрепляется к евро 11 сентября, иена дешевеет
15:46 11.09.2018 |
Доллар США укрепляется к большинству мировых валют во вторник, тогда как курс японской иены снижается ввиду меньшего спроса на защитные активы.
Евро по состоянию на 15:32 EET торгуется на уровне $1,1582 против $1,1594 на закрытие сессии в понедельник. Курс доллара составляет 111,32 иены против 111,13 иены накануне.
Курс евро находится к указанному времени в районе 128,92 иены по сравнению со 128,84 иены в предыдущую сессию.
Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, повышается в ходе торгов на 0,11%.
Японская валюта дешевеет на снижении опасений по поводу мировой экономики и повышения аппетита к риску. В частности, трейдеры реагируют на прогресс в переговорах по Brexit и сильные макроэкономические показатели в США.
Накануне координатор переговоров по Brexit со стороны Евросоюза Мишель Барнье назвал "реалистичным" и "возможным" достижение соглашения об условиях Brexit между Великобританией и ЕС в течение восьми недель. Выступая в Словении, он отметил, что сторонам необходимо достичь консенсуса к началу ноября.
Также рынок реагирует на новость о том, что председатель Банка Англии Марк Карни останется на своей должности на семь месяцев позже положенного срока, до января 2020 года, чтобы обеспечить плавный выход страны из Евросоюза.
Тем временем австралийский доллар снижается к доллару США на 0,2%, до $0,71 за 1 австралийский доллар. Ранее в ходе торгов австралийская валюта падала до минимума с начала 2016 года ($0,7092) на опасениях по поводу введения новых американских пошлин в отношении импорта товаров из Китая, главного торгового партнера Австралии.
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