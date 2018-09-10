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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Фунт дорожает на заявлениях Барнье, долларовый индекс снижается

17:31 10.09.2018 |

Финансы

 

Фунт дорожает в понедельник на сигналах скорого заключения соглашения об условиях Brexit между Евросоюзом и Великобританией.

Долларовый индекс, завершивший минувшую неделю подъемом впервые с начала августа, опускается в ходе торгов.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии, а также региональный экономический обзор Beige Book, публикуемый Федеральной резервной системой (ФРС).

Кроме того, рынки остаются в напряжении из-за торгового спора Вашингтона и Пекина. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в пятницу, что готов обложить пошлинами дополнительный объем импорта китайских товаров на сумму $267 млрд в год. Он добавил, что американские власти заканчивают подготовку к введению ранее объявленных пошлин на продукцию из КНР объемом $200 млрд. С учетом уже принятых мер практически все поставки из Китая могут оказаться под новыми тарифами.

Индекс ICE, отслеживающий курс доллара США относительно шести основных мировых валют, теряет в ходе торгов 0,3%.

Курс евро относительно доллара увеличился на 0,4%, до $1,1599, при этом американская валюта прибавляет 0,2% в паре с иеной, ее курс вырос до 111,17 иены.

Курс фунта подскочил на 0,8% в паре с долларом США - до $1,3023 на заявлениях М.Барнье. Стоимость британской валюты относительно евро увеличилась на 0,3%.

Координатор переговоров по Brexit со стороны Евросоюза Мишель Барнье в понедельник назвал "реалистичным" и "возможным" достижение соглашения об условиях Brexit между Великобританией и ЕС в течение восьми недель.

Выступая в словенском Бледе, он отметил, что сторонам необходимо достичь консенсуса к началу ноября, сообщает агентство Bloomberg.

"Реакция рынка на слова Барнье показывает, что рынок видел некоторый риск выхода Великобритании из ЕС без достижения соглашения", - отмечает аналитик Commerzbank AG Ту Лан Нгуен.

Очередной жертвой повышенной нервозности на emerging markets стала индийская рупия, курс которой относительно доллара США упал на 1% - до 72,445 рупии.

Резкому ослаблению рупии способствовали данные об увеличении до максимального уровня за пять лет дефицита счета текущих операций Индии. Этот показатель в апреле-июне составил $15,8 млрд, что соответствует 2,4% ВВП.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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