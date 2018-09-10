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Чистая продажа валюты НБУ на межбанке 3-7 сентября составила $19 млн
12:53 10.09.2018 |
Чистая продажа валюты Национальным банком на межбанке 3-7 сентября составила 19 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.
Всего за указанный период НБУ купил на межбанке 44,6 млн долларов, а продал - 63,6 млн долларов.
При этом путем использования функционала Matching Нацбанк купил 44,6 млн долларов.
Тогда как в ходе валютных аукционов было продано 40,1 млн долларов, а по интервенции по наилучшему курсу - 23,5 млн долларов.
Всего, с начала года НБУ купил на межбанке 1 946,03 млн долларов и продал 1 415,72 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, чистая продажа Национальным банком валюты на межбанковском валютном рынке в июле составила 63 млн долларов.
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