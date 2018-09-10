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НБУ повысил справочное значение курса гривни на 5,37 коп. до 28,21 грн
12:35 10.09.2018 |
Национальный банк повысил справочное значение курса гривни, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, на 5,37 коп. до 28,2100 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение курса гривни на 3,64 коп. до 28,2637 UAH/USD.
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