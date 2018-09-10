На межбанке 6 сентября объем торгов долларом увеличился на $37,8 млн до $276 млн

В четверг, 6 сентября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 37,8 млн долларов по сравнению с 5 сентября до 276 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 66,5 млн долларов по сравнению с 5 сентября до 327,6 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 24,6% до 10,225 млрд долларов по сравнению с июнем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в среду на 5 коп. в четверг опустился на 17 коп. до 28,21 UAH/USD.