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Доллар и другие валюты развитых стран стабильны 10 сентября, на emerging markets продолжается распродажа
09:49 10.09.2018 |
Доллар США, евро, японская иена и ряд других валют развитых стран стабильны в ходе торгов в понедельник, тогда как большинство валют развивающихся стран демонстрируют снижение.
Инвесторы опасаются возможной эскалации напряженности в отношениях Китая и США.
Евро к 9:27 EET стоил $1,1553, как и на закрытие торгов в Нью-Йорке в прошлую пятницу.
Курс доллара к японской нацвалюте почти не изменился - 110,94 иены, курс евро - 128,17 иены.
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в пятницу, что готов обложить пошлинами на дополнительный объем импорта китайских товаров на сумму $267 млрд в год. Он добавил, что американские власти заканчивают подготовку к введению ранее объявленных пошлин на продукцию из КНР $200 млрд. С учетом уже принятых мер практически все поставки из Китая могут оказаться под новыми тарифами.
На этой неделе участники рынка ждут решений сразу двух из ведущих центробанков Европы - Банка Англии и Европейского центрального банка, оба заседания пройдут в четверг.
Среди валют emerging markets наиболее резко дешевеет турецкая лира - более чем на 1% во всех основных парах, в том числе на 1,2% к доллару.
Шведская крона ликвидировала падение к евро и доллару, наблюдавшееся ранее из-за неопределенных результатов парламентских выборов, и дорожает примерно на 0,3% в обеих парах.
Альянс левых партий с небольшим перевесом лидирует на выборах в Риксдаг (парламент Швеции) после подсчёта 90% голосов, сообщил шведский телеканал SVT. Блок набирает около 40% голосов, в него входят Социал-демократическая партия (28,3%), Левая партия и Партия окружающей среды.
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