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Goldman Sachs опроверг новость об отсрочке запуска криптовалютной площадки
09:25 10.09.2018 |
Новость об отказе Goldman Sachs в ближайшее время создавать подразделение для торговли криптовалютами оказалась фейковой. Об этом заявил финансовый директор конгломерата Мартин Чавез, пишет Techcrunch.
Чавез прокомментировал, что Goldman Sachs не делал подобные заявления, а в планах компании за последнее время ничего не изменилось.
Отметим, на фоне этой фейковой новости произошло стремительное падение криптовалютного рынка. Так, в ночь с 5 на 6 сентября биткоин подешевел более чем на 12%, опустившись в цене до отметок ниже $6500.
Чавез также добавил, что в данный момент по просьбам клиентов Goldman Sachs занимается разработкой платформы для торговли внебиржевыми биткоин-деривативами.
В настоящее время компания предоставляет клиентам возможность торговли криптовалютными фьючерсами и контрактами на разницу (CFD). Последние позволяют инвестору делать ставку на изменение цены биткоина без необходимости владения базовым активом.
Мартин Чавез отметил, что пока у Goldman Sachs нет кастодиального решения институционального уровня для хранения биткоина. Однако банк все же рассматривает возможность запуска кастодиальных услуг, ориентированных на крупные фонды.
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