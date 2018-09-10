Goldman Sachs опроверг новость об отсрочке запуска криптовалютной площадки

Новость об отказе Goldman Sachs в ближайшее время создавать подразделение для торговли криптовалютами оказалась фейковой. Об этом заявил финансовый директор конгломерата Мартин Чавез, пишет Techcrunch.

Чавез прокомментировал, что Goldman Sachs не делал подобные заявления, а в планах компании за последнее время ничего не изменилось.

Отметим, на фоне этой фейковой новости произошло стремительное падение криптовалютного рынка. Так, в ночь с 5 на 6 сентября биткоин подешевел более чем на 12%, опустившись в цене до отметок ниже $6500.

Чавез также добавил, что в данный момент по просьбам клиентов Goldman Sachs занимается разработкой платформы для торговли внебиржевыми биткоин-деривативами.

В настоящее время компания предоставляет клиентам возможность торговли криптовалютными фьючерсами и контрактами на разницу (CFD). Последние позволяют инвестору делать ставку на изменение цены биткоина без необходимости владения базовым активом.

Мартин Чавез отметил, что пока у Goldman Sachs нет кастодиального решения институционального уровня для хранения биткоина. Однако банк все же рассматривает возможность запуска кастодиальных услуг, ориентированных на крупные фонды.