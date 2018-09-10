Золото дешевеет 10 сентября на перспективе повышения ставки ФРС США

Стоимость золота снижается в понедельник утром, так как инвесторы отыгрывают возможное повышение базовой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США в конце сентября, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.38 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3 доллара, или 0,25%, до 1197,5 доллара за тройскую унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро уменьшалась при этом на 0,25%, до 14,135 доллара за унцию.

Участники торгов обратили внимание на пятничные данные министерства труда США, согласно которым число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны увеличилось на 201 тысячу против ожиданий роста на 191 тысячу. ФРС традиционно учитывает данные рынка занятости при принятии решений по денежной политике, поэтому данный показатель укрепил инвесторов во мнении, что регулятор может в конце сентября повысить базовую ставку третий раз в текущем году.

Федрезерв в августе ожидаемо сохранил ставку на уровне 1,75-2% годовых. Следующее заседание регулятора состоится 25-26 сентября. Большинство аналитиков прогнозируют повышение ставки на предстоящей встрече до 2-2,25%.

Дополнительное давление на стоимость драгоценного металла оказывает укрепляющийся курс доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,09%, до 95,45 пункта.

"Хорошие данные по числу рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США привели к умеренному давлению на стоимость золота", - приводит агентство Рейтер мнение экономиста National Australia Bank Джона Шармы (John Sharma). Он добавил, что пока курс доллара будет расти, цена на драгметалл будет оставаться под давлением.