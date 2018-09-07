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Фунт растет и уже пробил отметку $1,3 на комментариях переговорщика о Brexit со стороны ЕС
15:55 07.09.2018 |
Курс фунта стерлингов к доллару растет на фоне комментариев главного переговорщика от ЕС по вопросу выхода Британии из блока (Brexit) Мишеля Барнье, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.26 EET курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,3001 доллара с 1,2929 доллара за фунт на предыдущем закрытии.
Курс евро к доллару снижался до 1,1607 доллара за евро с 1,1622 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 110,87 иены за доллар со 110,75 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,06%, до 94,96 пункта.
Барнье заявил британскими парламентариями в понедельник, что ЕС не допускает "половинчатых" решений о Brexit, помимо заключения основного соглашения.
"Если не будет заключено соглашение о Brexit, то дискуссии прекратятся, не будет никаких мини-сделок в случае отсутствия изначальной договоренности", - цитирует агентство Барнье. Он также сказал, что ключевым вопросом, стоящем на пути к заключению соглашения, является вопрос о контроле на границе с Ирландией, но ЕС готов "упростить" проверки на этой границе после Brexit.
Британия и ЕС до конца октября должны решить три важных вопроса, которые бы позволили осуществить Brexit с соблюдением интересов сторон: завершить согласование договора о выходе из Евросоюза, решить проблему границы с Ирландией и выработать формат будущих взаимоотношений. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.
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