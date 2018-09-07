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Золото дорожает 7 сентября на ослаблении доллара к иене
11:33 07.09.2018 |
Стоимость золота растет в пятницу утром на фоне снижения курса доллара к иене на фоне слухов о возможном ужесточении торговой политики США в отношении Японии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.12 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,6 доллара, или 0,22% - до 1207 долларов за тройскую унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,04% - до 14,175 доллара за унцию.
Поддержку стоимости драгметалла в пятницу оказывает снижающийся к иене курс доллара: он опускается до 110,62 иены за доллар со 110,75 иены на предыдущем закрытии. Причиной для такой динамики стали сообщения в СМИ. В частности, колумнист газеты Wall Street Journal Джеймс Фриман (James Freeman) намекнул в своем материале в издании, что президент США Дональд Трамп не исключает возможного введения импортных пошлин на товары из Японии.
Менеджер CIBC Standard Bank Юичи Икемидзу (Yuichi Ikemizu), мнение которого приводит агентство Рейтер, отмечает, что укрепление иены к доллару способствует покупкам золота. "Дальнейшая динамика будет в основном зависеть от данных о занятости в США в пятницу и решений ФРС на сентябрьском заседании. Но в целом кажется, что цены на золото медленно восстанавливаются, а курс доллара опускается", - считает эксперт.
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