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Курсы валют по карточным операциям на 07.09.18
11:05 07.09.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 7 сентября 2018г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|28.1000
|28.4091
|32.4500
|33.1126
|3.9500
|4.2000
|ОТП Банк
|28.1000
|28.3000
|32.6800
|33.0000
|Укрсоцбанк
|28.1000
|28.3000
|32.5500
|33.0500
|Ощадбанк
|27.9500
|28.4000
|32.0000
|33.1500
|2.8000
|4.5000
|Креди Агриколь Банк
|28.1500
|28.4500
|32.5500
|33.1000
|Укрэксимбанк
|27.6000
|28.3000
|31.6600
|33.1900
|Райффайзен Банк Аваль
|28.0112
|28.4000
|32.4675
|32.9000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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