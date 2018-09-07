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5 сентября объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $55,4 млн до $238,2 млн
10:53 07.09.2018 |
В среду, 5 сентября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 55,4 млн долларов по сравнению с 4 сентября до 238,2 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 55,6 млн долларов по сравнению с 4 сентября до 261,1 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в июле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 24,6% до 10,225 млрд долларов по сравнению с июнем.
Курс доллара на межбанке после укрепления во вторник на 2 коп. в среду опустился на 5 коп. до 28,38 UAH/USD.
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