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Иена дорожает, спрос на валюты «тихой гавани» вырос на сигналах готовности Трампа взяться за Японию
09:29 07.09.2018 |
Иена дорожает в пятницу относительно доллара, евро и остальных валют G10 на фоне роста спроса на активы "тихой гавани" в связи с сигналами о том, что США готовятся вступить в торговый спор с Японией.
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с обозревателем The Wall Street Journal Джеймсом Фрименом дал понять, что обеспокоен условиями торговых отношений Штатов и Японии.
Он назвал "хорошими" свои отношения с японскими лидерами, но добавил, что такие отношения "конечно же, закончатся, как только я скажу им, сколько они должны заплатить", пишет газета.
"Время публикации этой информации очень важно, поскольку служит напоминанием для Японии перед стартом саммита с США, который состоится позднее в этом месяце", - цитирует агентство Bloomberg экономиста Mizuho Bank Ltd. в Токио Дайсуке Каракаму.
По данным японского издания Asahi, встреча премьер-министра Японии Синдзо Абэ с Д.Трампом может пройти в Нью-Йорке 25 сентября.
Курс доллара США относительно иены опустился в пятницу до 110,58 иены по сравнению с 110,75 иены на закрытие предыдущей сессии. Курс евро находится на уровне 128,55 иены против 128,73 иены накануне.
Евро стабилен по отношению к доллару, пара торгуется на уровне $1,1625/1 евро по сравнению с $1,1625/1 евро по итогам сессии в четверг.
В центре внимания трейдеров также остается торговый спор США с Китаем: трейдеры ждут, что Д.Трамп в ближайшее время объявит о новом раунде повышения пошлин на товары китайского экспорта объемом $200 млрд.
"Азиатские фондовые рынки падают, и следующий шаг Трампа по отношению к КНР остается в центре внимания инвесторов", - отмечает аналитик по валютным рынкам Westpac Шон Кэллоу.
"Это негативный фактор для различных валют, но, динамика австралийского доллара, как обычно, является показателем ухода трейдеров от рисков в Азии", - цитирует эксперта газета Financial Times.
Курс доллара США относительно австралийского доллара вырос в ходе торгов на 0,6%, до 1,3978 австралийского доллара.
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