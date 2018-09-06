НБУ в четверг купил на рынке почти $40 млн

Последние несколько дней предложение валюты на межбанковском рынке превышает спрос на нее, что позволило Национальному банку Украины пополнить резервы, сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

"Мы покупали валюту сегодня. Купили почти $40 млн", – сказал он на брифинге в центробанке в четверг.

О.Чурий подчеркнул, что Нацбанк не таргетирует какой-то определенный уровень курса, а сглаживает колебания и постоянно сохраняет присутствие на рынке в случае необходимости.

Он также сообщил, что с начала июля НБУ в ходе интервенций продал в поддержку гривни свыше $700 млн, однако в целом с начала 2018 года чистое сальдо покупки им валюты на межбанке в резервы составило около $600 млн.

Замглавы Нацбанка снова назвал прошедшее ослабление гривни сезонным, напомнив, что подобное ослабление в 2017 году началось с конца августа. По его словам, в связи с ожиданием его повторения в этом году участники рынка начали заранее покупать валюту, чем сдвинули сроки сезонного ослабления национальной валюты вперед.

О.Чурий также подтвердил прогноз резервов НБУ (упавших в августе на 2,9% - до $17,23 млрд) до $20,7 млрд на конец этого года.

"В конце октября, возможно, мы откорректируем его, исходя из тех интервенций, которые мы сейчас проводим, и возможностей получения финансирования", – добавил замглавы Нацбанка.